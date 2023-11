Non si muove. L'inizio di stagione non è stato certo memorabile, con solo 223' giocati spalmati in 7 partite di campionato, ma l'attaccante serbo continua a considerare corretta la scelta di vestire la maglia rossonera,Dopo le parole servono i fatti: nel prossimo mese e mezzo l'ex numero 7 viola dovrà sfruttare le occasioni che avrà, dovrà convincere Pioli, Moncada e Furlani, non solo sé stesso.La prima dovrebbe arrivare sabato alle 20.45, quando al Meazza arriverà la Fiorentina, che l'ha scaricato dopo un solo anno e 13 gol in 50 partite tra campionato e coppe., in un match fondamentale per il Milan, che per Jovic può rappresentare una svolta. Fin qui state più lacrime che sorrisi, anche per il club rossonero, sempre molto attento ai conti: considerando i 2,6 milioni di euro di ingaggio lordo, nei cinque mesi stagionali l'attaccante è costato un milione di euro.Non convocato dalla Serbia per gli impegni di qualificazione a Euro 2024, in questi giorni è rimasto a Milanello a lavorare. Per trovare la condizione, per arrivare pronto a sabato. Fare bene con il Milan aumenterebbe le chance di vederlo nella lista di Dragan Stojković per l'Europeo in Germania. Uno dei due grandi obiettivi del 2024 di Jovic, l'altro, ovviamente, è la conferma in rossonero.