Come riportato da Goal.com, ilavrebbe allentato la morsa attorno a:il talentoche piace anche alLe merengues, nonostante la distanza sul prezzo , sarebbero ora in pole position anche secondo quanto filtrato dalle parole del d.s. dell'Eintracht,a Sport TV: "C'e unache Jovic possa firmare per il Real Madrid. Spero possa rimanere, ma devo essere realista e dire che s, non avremo nessuna chanche di farlo rimanere".