#JuanJesus ha accusato #Acerbi di insulti razzisti. Ecco il motivo della protesta con l'arbitro #LaPenna.



"Non mi sta bene, mi ha detto "Sei un negro" e questo non mi sta bene. Qui abbiamo una scritta".#InterNapoli. pic.twitter.com/cGBuBjM5WP — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) March 17, 2024

come recitava anche lo slogan della Lega Serie A per la ventinovesima giornata.che si scambiano alcune parole poco prima della battuta di un calcio d’angolo al minuto 60. E’ in quell’occasione chedi fronte ai quali Juan Jesus si lamenta col direttore di gara: “”, indicando poi il logo della Serie A sulla maglia. Come ad evidenziare che, nella giornata dedicata al “Keep the racism out”, il messaggio non sia arrivato proprio a tutti. La Penna rimane ad ascoltare la versione del giocatore del Napoli e, prima di autorizzare la ripresa del gioco, invita Acerbi ad avvicinarsi per provare a chiarire quanto accaduto.- Al termine di Inter-Napoli,è stato interrogato sull’argomento ai microfoni di DAZN: “”.. Le scuse arrivate poco dopo in campo hanno indotto il giocatore azzurro a non rincarare la dose, ma il gesto di Acerbi sarà destinato ovviamente a suscitare grandi discussioni pure nelle prossime ore.- Ai microfoni di DAZN sono arrivati successivamente i due tecnici ed il primo ad affrontare l'argomento è stato quello del Napoli Francesco Calzona: "Juan Jesus l'ho visto solamente trenta secondi e non ho avuto modo di parlarci, magari glielo chiederò dopo". “, conoscete il ragazzo e spiegherà lui meglio. Ho visto grande educazione in campo tra i calciatori”, ha invece detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in coda all’intervista concessa sempre a DAZN.