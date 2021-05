Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, parla prima della finale di Champions ricordando il successo in nerazzurro del 2010: "​Penso che una finale di Champions è il momento più bello, tutti sognano di arrivare a giocarsi questo momento. Bisogna stare tranquilli, scendere in campo e cercare di fare il meglio. Tutti i giocatori lo sognano, è normale che ci sia un po’ di nervosismo, ma quando la partita inizia poi si dimentica tutto. Quali ricordi mi tornano in mente? Sicuramente la finale di Madrid 22 maggio 2010, emozioni che si fanno fatica a descrivere. È una cosa straordinaria per ogni giocatore essere sul tetto d’Europa, penso che le emozioni che si provano quando tocchi quella coppa sono indescrivibili".