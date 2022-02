, sempre ad aprile, quando sulla panchina granata sedeva Sonetti.(Udinese e Venezia) e, pur non correndo alcun rischio di scivolare in una zona retrocessione assai lontana, ha bisogno di rialzare la testa in una sfida nella quale l’orgoglio conta quanto la tecnica.indica che l’inversione di tendenza è assai prossima, se non imminente, e che è giunto il tempo che la storia faccia un’eccezione.Anche se spessissimo vincente,All’andata finì 1-0 per i bianconeri con gol nel finale di Locatelli. Ma quando Juric allenava il Verona (e sulla panchina della Signora c’era Sarri) riuscì a vincere in rimonta una partita che sembrava indirizzata dal gol di Ronaldo. Massimiliano Allegri ha detto che, per la terza gara consecutiva,Ovviamente ha ragione.Non che il serbo non abbia avuto almeno un paio di occasioni per segnare, ma ha mostrato di patire molto la marcatura. Siccome questa sera Bremer agirà allo stesso modo, c’è da presumere che Vlahovic, pur eccezionale, faccia molta fatica.Ma questo, naturalmente, è solo uno degli aspetti della faccenda e, a dire la verità, nemmeno il più rilevante. Il primo è che il Torino, quando sta bene, corre più della Juventus, vince molti contrasti, attacca con tanti uomini.L’eredità lasciata a Verona dove, con una squadra modesta, ha fatto due stagioni poco al di sotto della zona Europa, sta avvantaggiando anche il lavoro di Tudor.che un gol alla sua maniera, cioé di testa, l’aveva fatto anche contro il Venezia, ma l’arbitro gllel’ha annullato per un cervellotico fuorigioco di Pobega, un altro che corre, contrasta e segna.OraL’altro centrale di difesa, assai più affidabile, è De Ligt che ha macchiato l’ottima prestazione di Bergamo prima con il mancato intervento su Malinovskyi e poi commettendo fallo sull’ucraino al limite dell’area. Da quella punizione è arrivato il vantaggio dell’Atalanta. Questo per dire che un errore o un passaggio a vuoto l’olandese lo concede anche nelle serate migliori.(Zakaria, Arthur, Rabiot), dovrebbe rientrare in Champions, ma se gioca come a Bergamo rischia di diventare un problema, seppur momentaneo, perché le qualità ci sono tutte o quasi.Molto bello non so, perché potrebbe essere spigoloso, tuttavia Juric sa offrire un buon calcio e Allegri, adesso che osa di più, ha capito che con i gol, e non con un solo gol, le partite si vincono più facilmente.