All'indomani della comunicazione del rosso in bilancio semestrale di 29,5 milioni, per laè tempo di guardare allo stato delle cose per quel che riguarda iin Inghilterra e altrove: Tuttosport dedica oggi uno specchietto ai vari nomi ancora sotto contratto con la Juventus e in giro per altre squadre; noi ci concentriamo su quelli che attualmente militano, che sono in grado di portare nelle casse bianconere, se riscattati come da possibilità negli accordi,. Ma lo faranno davvero? No, o almeno sicuramente non tutti.Il Leeds ha prelevatoL'impiego è costante, ancora l'americano non è entrato in nessun tabellino marcatori come era solito fare a Torino ma almeno si dimostra una pedina importante per Javi Gracia,Da qui ad essere sicuri che da Leeds arrivino 40 milioni a fine stagione ce ne corre, masulla quale poter contare.Possibilità che invece non riguarda: prestato al Liverpool per 4,5 milioni,. Impossibile che i Reds lo riscattino stando così le cose, la Juve lo dovrà piazzare nuovamente nel corso del prossimo mercato facendo i conti con l'inevitabile diminuzione del suo valore.E' andata un po' meglio a, pur nel caos del mercato portato avanti dai Blues: Potter ogni tanto gli concede spazio, anche se l'ultima da titolare in campionato risale alla seconda decina di gennaio, di fatto Enzo Fernandez gli ha preso il posto.. 33 milioni per unsembrano troppi anche per la ricchissima Premier League.Quello che se la passa meglio è, pur con l'imminente esonero di Conte al Tottenham. Il giocatore è soddisfatto della sua situazione ma l', momentaneamente in bilico con gli Spurs al quarto posto, e di. Dei quattro, Dejan è quello chenelle casse della Vecchia Signora.