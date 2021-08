La Juventus in questa data, il 25 agosto, ha sfidato e battuto per due volte una squadra che oggi è in Serie B e conta di nuovo tra le sue fila Gigi Buffon: il Parma. La prima volta nel 2002, nell'inusuale cornice di Tripoli, i bianconeri di Lippi vincevano la Supercoppa italiana grazie alla doppietta di Alex Del Piero (momentaneo pareggio di Marco Di Vaio, preso poi proprio dalla Juve pochi giorni dopo): risultato 2-1. E poi un decennio più tardi, nel 2012: prima giornata di campionato, 2-0 con le firme di Lichtsteiner e Pirlo. Buffon difendeva i pali bianconeri nella prima occasione, mentre nella seconda c'era in porta Storari.