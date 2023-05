La nuova Juventus cambierà pelle e sarà più giovane. Secondo La Stampa, il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante argentino Angel Di Maria (entrambi in scadenza di contratto a giugno) sono entrambi destinati all'addio. Così come il centrocampista argentino Leandro Paredes, che tornerà al PSG per fine prestito.



Ancora in bilico i destini dell'attaccante polacco Milik (il riscatto a 7 milioni di euro non è escluso ma nemmeno scontato), dell'allenatore Allegri e del direttore sportivo Giuntoli, il prescelto se riuscirà a liberarsi dal Napoli.