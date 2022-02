Troppo bello per essere vero.dell’ex compagno alla JuventusParole che hanno lasciato intendere chedel Manchester United – prossimo alla scadenza del contratto –Un’ipotesi verosimile per una questione principalmente economica e di ambizioni di un calciatore che, a 29 anni, è intenzionato a ponderare con molta attenzione le sue prossime mosse e, in particolare, quelle che lo condurranno verso la firma dell'ultimo contratto della sua carriera.- ha rivelato Anelka a Rmc Sport - Se accettasse penso dimenticherebbe tutti gli infortuni che ha avuto e dimostrerebbe di essere un top player., molti sostengono si infortuni troppo spesso, ma secondo me i suoi problemi fisici dipendono dal fatto che al Manchester United non si senta apprezzato e questo gli impedisce di mostrare il proprio talento e di stare bene psicologicamente". Una convinzione quella dell'ex attaccante di Arsenal, Real Madrid e meteora bianconera corroborata anche dellee, in primis, de L'Equipe sul desiderio del presidente Nasser Al-Khelaifi diI continui rumors sul nebuloso futuro di Mbappé esono ulteriori argomenti da porre in evidenza.- il PSG non avrebbe difficoltà evidentemente a continuare a corrispondere i circa 15 milioni di euro netti percepiti da Pogba al Manchester United -dal giorno del suo ritorno (estate 2016) dopo l'avventura alla Juve. Nasce anche da queste valutazioni il fatto di aver interrotto da tempo ogni trattativa per il prolungamento di contratto e ogni ragionamento su un'eventuale permanenza ad Old Trafford.Così il classe '93 si appresta a diventare uno degli svincolati di lusso della prossima estate.alla situazione ma sa di poter far leva, oggi, su motivazioni principalmente sentimentali più che programmatiche.- si sente ancora con diversi vecchi compagni di squadra ed esponenti della società - maDa un lato, dunque, le maggiori garanzie messe sul piatto dal PSG e il richiamo di casa, dall'altro l'orizzonte "romantico" rappresentato dall'idea di diventare uno dei perni e dei simboli della Juve del futuro, desiderosa di tornare protagonista anche sulla scena internazionale.