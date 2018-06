Momenti di enorme emozione e commozione quest'oggi a Bruxelles, nel ricordo dell'Heysel. La capitale belga e il Parlamento Europeo hanno ricordato il dramma che ha preceduto la finale di Coppa dei Campioni del 1985. Il sito ufficiale bianconero ha raccontato la commemorazione:



"Come ogni anno, Bruxelles e il Parlamento Europeo hanno voluto ricordare oggi la tragedia dello Stadio Heysel, l’incredibile notte del 29 maggio 1985 che costò la vita a 39 persone.



A 33 anni da quella Finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool, nella capitale belga si è svolto oggi un doppio momento di ricordo e approfondimento: prima, al mattino, proprio all’altezza del settore dello stadio dove tutto successe, dove oggi c’è una lapide commemorativa in memoria dei tifosi scomparsi, davanti alla quale è stata deposta una corona di fiori.



E poi, a seguire, all’Europarlamento, dove si è svolto un momento di incontro dedicato alla sicurezza negli eventi sportivi.



All’iniziativa, promossa dall’eurodeputato Alberto Cirio, erano presenti, ad accompagnare il gonfalone della Juventus Gianluca Pessotto, Team Manager della Primavera e Paolo Garimberti, Presidente dello Juventus Museum. Hanno inoltre preso parte Andrea Lorentini, presidente dell’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel, e Beppe Franzo, presidente dell’Associazione Quelli di Via Filadelfia, insieme a testimoni di quella notte e a una rappresentanza dei tifosi bianconeri".