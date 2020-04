Scopri tutti gli altri candidati nella nostra GALLERY.

Con un paio di premesse d'obbligo, che accomunano il club bianconero a tutti gli altri: non si sa quando terminerà questa e quando inizierà la prossima stagione, non si sa ancora quanto durerà il mercato, non si sa quanti soldi ci saranno sul mercato e quanto saranno determinanti gli scambi (moltissimo)., destinato a entrare nell'ultimo anno di contratto senza rinnovo e forse a vivere un nuovo muro contro muro con il club.Dybala.– L'obiettivo principale resta lui, il più concreto, forse l'unico davvero concreto. Bisogna aspettare una decisione ultima del Psg, la sponda dei francesi sembra ancora fondamentale. Poi si dovrà sfiorare un'offerta da 100 milioni, tra cash e contropartite (Miralem Pjanic su tutte, senza dimenticare Alex Sandro o Mattia De Sciglio). Più difficile mettersi d'accordo con l'Inter, come noto. Ma Icardi alla Juve è un tormentone destinato a durare ancora a lungo.