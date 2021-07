Anche Saul Niguez è stato accostato alla Juventus, ma la verità è che non c'è nessuna trattativa tra il club bianconero e l'Atletico Madrid per il centrocampista spagnolo. Come spiega Marca, non è arrivata all'Atletico nessuna offerta per Saul né dalla Juve né da nessun altro club: il contratto fino al 2026 con clausola rescissoria da 150 milioni di euro è un discreto deterrente.