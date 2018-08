Villar Perosa è un appuntamento fisso, immancabile. La stagione della Juve di fatto comincia qui. Con la prima volta in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo, nel giorno del ritorno di Leonardo Bonucci. Segui LIVE su Calciomercato.com la sfida in famiglia tra la Juve di Max Allegri e la Primavera di Francesco Baldini.



JUVENTUS A-JUVENTUS B 1-0

MARCATORE: 8' Cristiano Ronaldo

Juventus A (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro: Emre Can, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, Cancelo, Rugani, Beruatto, Fagioli. All. Allegri.

Juventus B (4-3-3): Loria; Lucas Rosa, Capellini, Anzolin, Freitas; Portanova, Morrone, Nicolussi Caviglia; Campos, Petrelli, Di Francesco. A disp. Siano, Adamoli, Bandeira, Boloca, Gozzi, Serrao, Meneghini, Pinelli, Francofonte, Leone, Pener, Tongya, Galvagno, Makoun, Moreno, Dadone. All. Baldini.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo



1' - FISCHIO D'INIZIO, Juve in maglia bianconera come da tradizione

2' - Palo di Douglas Costa!

5' - Primo tiro di CR7: punta Capellini e poi calcia di sinistro sparando altissimo

8' - GOL! CRISTIANO RONALDO! Lancio di Bentancur, CR7 a tu per tu con Loria non perdona!



Seguono aggiornamenti