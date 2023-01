La Procura della Figc è pronta a chiedere una proroga di 40 giorni per l'inchiesta sulla Juventus: la manovra per gli stipendi, il rapporto con gli agenti e le partnership con altri club potrebbero confluire in un solo faldone e in un eventuale deferimento unico per il club bianconero davanti alla giustizia sportiva.



ITALIA - Il nuovo amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino ha già fatto visita al presidente federale Gabriele Gravina, che ora attende il primo contatto con il neo presidente Gianluca Ferrero. Domani è in agenda l'assemblea della Lega Serie A.



EUROPA - Oggi pomeriggio alle ore 14 presso la sede di Nyon si riunisce il comitato esecutivo dell'Uefa. Il massimo organismo calcistico europeo si muoverà soltanto alla fine dei processi sportivi italiani con le relative sentenze definitive: se fossero provate le accuse in relazione ai reati contestati di antisportività o violazione del fair play finanziario, la Juve rischierebbe l'esclusione dalle coppe europee per almeno un anno.



SUPERLEGA - Intanto il presidente Alexander Ceferin auspica discontinuità da parte della nuova dirigenza bianconera rispetto alle posizioni di Andrea Agnelli. In questo senso è emblematica l'intervista rilasciata ieri da John Elkann al quotidiano La Repubblica, secondo cui la Juventus dirà addio all'idea di una Superlega.