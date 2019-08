La Juve gioca la classica amichevole in famiglia a Villar Perosa il prossimo 14 agosto. Il match è sold out e il club bianconero ha condiviso sul proprio sito ufficiale alcune informazioni utili per chi assiterà alla partita:



Dalle ore 7.00 del 14 agosto sarà inibito l'accesso al traffico veicolare sulla via nazionale nel tratto compreso tra viale Galileo Ferraris e via Dante Alighieri.



Dalle ore 13 sarà inibito l'accesso sulla via Nazionale a partire dalla rotonda di intersezione con la SP23R e la SP166dir.



Sarà emessa ordinanza di divieto di fermata e sosta per tutto il territorio cittadino per camper furgoni camion, sia all'interno del paese che lungo le strade SP23R e SP166dir se non negli appositi spazi a loro dedicati, nonché di divieto di sosta e parcheggio per ambulanti su tutto il territorio se non negli appositi spazi autorizzati.



L'apertura dei cancelli del campo sportivo è prevista per le ore 13.30, l'inizio della gara alle ore 17.



La zona colorata indicata in mappa sarà accessibile SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI POSSESSORI DI TITOLO DI ACCESSO ALLA PARTITA senza il quale si verrà respinti, in quanto considerata area di massima sicurezza.