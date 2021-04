Sono settimane di riflessione per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus non è soddisfatto, il burrascoso finale di partita contro il Genoa lo ha dimostrato, e continua a pensare al Real Madrid. Come scrive La Gazzetta dello Sport, CR7 chiede investimenti per rinforzare la squadra e, soprattutto la qualificazione in Champions League.