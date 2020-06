Affari in vista tra Roma e Juventus. In un mercato pesantemente condizionato dalla pandemia coronavirus, saranno le idee a fare la differenza. In quest'ottica i due club stanno discutendo della possibilità di chiudere uno o più scambi, prima del 30 giugno, data della chiusura dei bilanci. Fabio Paratici e Guido Fienga si sono confrontati su molti nomi, si sono avvicinati sue due: Under e Cristante, che arriverebbero in bianconero in cambio di Romero e Mandragora, due profili di proprietà della Juventus, attualmente al Genoa e all'Udinese. Le parti - come scrive Tuttosport - torneranno a parlarsi, potrebbero esserci novità già nei prossimi giorni.



ZANIOLO - Nessuna chance per la Juve riguardo a Zaniolo, almeno sul fronte scambi. Per la Roma il talento azzurro è intoccabile, una posizione che può cambiare di fronte a un'offerta concreta, solo cash, di almeno 60 milioni di euro. Bernardeschi piace molto alla Roma, nonostante l'ingaggio, ma uno scambio con Zaniolo è da escludere.