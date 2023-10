, agente di, esterno della, parla del suo assisito: "Un test vero e proprio non lo è stato. Sicuramente Allegri non lo conosceva e ha avuto modo di vederlo da vicino - dice Bia, intervistato da Calciomercato.it -. La Juve era abbastanza decisa sul tenerlo a Torino quest’anno, già era in dubbio l’anno scorso e poi abbiamo deciso tutti insieme di mandarlo a giocare un anno da titolare in Serie A perché gli avrebbe fatto bene. Quest’anno eravamo tutti abbastanza tranquilli sul fatto che lui rimanesse alla Juve, è chiaro che Allegri non lo conosceva bene come può conoscerlo un allenatore che lo vede quotidianamente sul campo. Poi Allegri è stato anche positivamente sorpreso da quello che è Andrea come calciatore e soprattutto come uomo. Gli ha fatto enormemente piacere l’amore dei tifosi. Quando si gioca per la maglia i tifosi sono un fattore determinante per farti star bene ed essere felice. Andrea è uno che quando va in campo dà tutto sé stesso, dà il 110% di quello che può dare. Andrea è strafelice e deve ringraziare moltissimo Allegri perché gli sta dando la possibilità di mettersi in mostra alla Juve. Lui ha un rapporto molto bello con il Mister e gli sarà grato per tutta la vita per quello che sta facendo per lui. Lo stima tantissimo, ovviamente è un allenatore di grandissimo livello e sta imparando tantissimo anche da Allegri".: "Andrea vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni. Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, il capitano della JIluve per i prossimi 10 anni e speriamo che le persone che lo dicono abbiano ragione. L’obiettivo è quello di far bene con la maglia del club e se un domani molto breve, domani mattina diciamo, dovesse arrivare la convocazione da parte della Nazionale farebbe molto piacere. Questi sono gli obiettivi di Andrea, nel breve termine la Nazionale e nel lungo termine indossare la maglia della Juve per molti anni“.