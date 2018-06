Marko Naletilic, agente tra gli altri di Marko Pjaca, ha parlato del futuro del suo assistito, seguito dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Sportiva.



Queste le sue dichiarazioni: "Spero che per Marko ci possa essere spazio contro l’Islanda, così come per Badelj visto che entrambi sono stati soprattutto in panchina finora. Non è partito titolare giustamente, quest'anno non è riuscito ad avere la continuità necessaria e ha subito un grave infortunio. Individualmente è il giocatore croato più forte, soprattutto prima dell’infortunio. Ma senza continuità non hai le certezze necessarie per giocare. Fiorentina? Lui ha detto di voler aspettare la fine del Mondiale, poi bisognerà vedere la volontà della Juventus. Vogliamo trovare la soluzione migliore per il ragazzo. Lui la prossima stagione deve giocare e avere lo spazio necessario".