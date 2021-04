. Una mossa comunque condivisa anche con i vertici Exor, non improvvisata di certo. E pure all'interno del club bianconero, a differenza di altre società, si è alzata la difesa del progetto e del presidente. Anche, ma non solo, perché se dovesse avvenire il ribaltone ai vertici della Juve poi a saltare non sarebbe Agnelli. Che– Secondo Luciano Moggi, che dalle parti della Continassa è sempre ospite gradito, l'analisi è semplice: “Agnelli è e resterà il presidente della Juve”. Il tempo dirà se avrà ragione in questo caso. Perché riflessioni sono comunque in atto, resistere tutti insieme alla bufera di questi giorni è la priorità, poi però a fine stagione si tireranno le somme perchéproprio quando è stato raggiunto un accordo tra Exor e Peugeot, la posizione del capo di stato francese è stata durissima a proposito del golpe Super League.i rapporti da riconsolidare sono tanti e delicatissimi. Su questo si ragiona, soprattuto. Serve quindi calma e sangue freddo,