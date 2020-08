Ieri è stato il giorno della presentazione di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Volti distesi e fiduciosi, in casa Juve sono sicuri che "il Maestro" sia l'allenatore giusto per far crescere i giovani in casa propria. In particolare lo è Agnelli, che ieri era felice come quando si rincontra un vecchio amico.Il presidente ringrazia tutti. Ma proprio tutti. Tranne una persona: Maurizio Sarri. Mica una dimenticanza da poco.