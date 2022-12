La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa e nella sessione di questa mattina, a porte aperte, era presente anche Andrea Agnelli. L'ormai ex presidente della Juve, si è dimesso il 28 novembre. Con lui, tutto il CDA bianconero. Il nuovo presidente, ovvero Gianluca Ferrero, sarà nominato il 18 gennaio, ovvero al prossimo consiglio d'amministrazione.



Agnelli ha osservato da bordo campo la partitella della Juve. Con lui, accanto c'era anche Federico Cherubini, l'attuale ds bianconero. La presenza di Agnelli rappresenta un segnale importante alla squadra, di vicinanza in un momento complicato in casa bianconera.