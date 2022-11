Il mondoreagisce al terremoto seguito alle dimissioni del Cda e del presidente. Una notizia questa che ha fatto felice una parte degli ultras, schieratisi contro Agnelli, come si vede dalle storie Instagram della: "Finalmente l'hai capito", "Festa Nazionale". Poi il messaggio di giubilo: "Questo è il nostro giorno. Questo è il giorno per chi come noi non ha mai smesso di lottare nemmeno per un secondo. Questo è il giorno della vendetta e della giustizia. Questo è il giorno che aspettavamo da troppo tempo. Questo è il giorno della nostra vittoria. Solo gli ultras vincono sempre".