Da Torino a Madrid passando per la Grecia, arrivano novità sulla trattativa tra la Juventus e il portoghese.Altri aggiornamenti da Sky Sport: Andreaaspetta segnali da Madrid sul fronte Cristiano. Dovessero arrivare notizie positive, l'obiettivo del presidente bianconeroCome riportato da Sky Sport,. La riunione del CdA è stata rinviata a lunedì. In giornatao uno dei suoi legali per incontrare Florentino Perez e ribadire la volontà di Ronaldo di lasciare Madrid per trasferirsi alla Juventus.. È la tratta che ha percorso(foto dal profilo Twitter di Tancredi Palmieri), salito questa mattina suCon lui la compagna Deniz Akalin, ma è un altro particolare che fa sognare ulteriormente i tifosi della Juventus:, sempre più vicino al trasferimento in bianconero. A documentare il viaggio c’è appunto la foto scattata da un addetto dell’aeroporto, che vede il presidente della Juventus in partenza.La domanda sorge spontanea.- Aspettando di capire se ci sarà l’incontro tra Agnelli (grande regista con Marotta e Paratici dell’operazione Ronaldo) e CR7,Cosa manca per chiudere? L’incontro tra Jorge Mendes o uno dei suoi legali e Florentino Perez.a gennaio, quando fu promesso il ribasso della clausola da 1 miliardo. In attesa dell’incontro, intanto,: il favorito è Neymar, già contattato dagli uomini mercato dei Blancos.