Mattinata di lavoro al Training Center della, dove lasta preparando la prossima sfida di campionato contro il, in programma lunedì 25 aprile alle 20.45. A documentare l'arrivo dei calciatori in campo, i canali social del club che hanno "catturato": il centrocampista svizzero, autore di un'ottima prestazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha approfittato dell'occasione per salutare i tifosi. Ecco il video pubblicato su Twitter: