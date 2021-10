Amichevole tra Juventus e Alessandria in quel della Continassa. Con i giocatori rimasti a disposizione, Massimiliano Allegri ha sfidato la squadra di Moreno Longo, neopromossa in B e reduce dalla prima vittoria in stagione. Senza i nazionali, il tecnico degli juventini ha puntato su chi ha giocato di meno e sui giovani a disposizione. E proprio uno di questi ha aperto il match: Tommaso Maressa, classe 2004, con un tiro da fuori ha realizzato l'1-0.



Nella ripresa, poi, succede tutto negli ultimi minuti: al 90esimo ha pareggiato Joker Corazza per i grigi, al 93esimo, un attimo prima del fischio finale, Ange Chibozo, classe 2003 del Benin, regala la vittoria alla Vecchia Signora.



JUVE-ALESSANDRIA 2-1

(Maressa, Corazza, Chibozo)



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Perin, De Sciglio, Stramaccioni, Pellegrini, Rugani, Arthur, Zuelli, Maressa, Akè, Soulè, Kaio Jorge.



Alessandria: Pisseri; Parodi, Benedetti, Prestia; Mustacchio, Palazzi, Casarini, Beghetto, Orlando, Marconi, Kolaj .