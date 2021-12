La Juventus stenta a decollare in campionato evidenziando dei limiti di gioco e personalità che possono risultare determinanti nella corsa a una qualificazione alla prossima Champions League.E proprio il terzino brasiliano rischia di diventare un caso: per il club bianconero è sul mercato ma al momento non ci sono offerte.Massimiliano Allegri non ha intenzione di scaricare Alex Sandro, tra i due c’è un rapporto di fiducia e stima reciproca. Ma con un Luca Pellegrini in grande crescita le occasioni per riprendersi la Juve rischiano di essere poche.Un’idea che può prendere quota nelle prossime settimane. Attenzione anche al nome di Cambiaso del Genoa: il club bianconero lo sta seguendo da diverse settimane.