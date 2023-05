Un'opzione per il prolungamento di contratto simile a quella di Juan Cuadrado della scorsa stagione, ma diversa. Se Alex Sandro ha ottenuto un anno in più di carriera da giocatore della Juve a parità di condizioni economiche (6 milioni netti più bonus) è perché contro il Siviglia è sceso in campo da titolare, ottenendo quindi il 50% di presenze dal 1': è stata la gara numero 29 su un massimo di 57 che ne potrebbe giocare la Juve. Invece per Cuadrado si trattava di toccare le 40 presenze stagionali.