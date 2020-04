Si è già detto che sarà un mercato di scambi? No, perché a questo mercato servirà arrivare preparati. E come racconta Tuttosport, ce n'è uno in cantiere che non è da sottovalutare. Anzi. La formula è imposta dalla necessità di rinnovare, ma senza fondi alla base. Di fondo, per creare plusvalenze. E allora, se si cerca un terzino mancino (con Pellegrini caldo e possibilmente di rientro da Cagliari, dov'è in prestito), il primo nome da fare resta sempre quello di Emerson Palmieri. L'italobrasiliano piace da tempo, sin dalle prime sgroppate in maglia Roma: lo prese il Chelsea, che resta interessato ad Alex Sandro. Ormai veterano in bianconero, con la data d'arrivo fissata 2015.