Alex Sandro e la Juventus, la storia continua. Il difensore brasiliano classe '91 resterà in bianconero anche la prossima stagione: è scattato infatti il rinnovo automatico per l'ex Porto, in virtù delle presenze accumulate nel corso della stagione, la scadenza del contratto dunque viene prolungata di altri 12 mesi, portandola dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024.



I DETTAGLI - La Juve, a prescindere dalla clausola, aveva deciso di confermare comunque Alex Sandro, un elemento su cui club e Massimiliano Allegri continuano a contare. Lo scatto del rinnovo pone fine ai dubbi e certifica anche le condizioni del nuovo contratto: no a un biennale con ingaggio spalmato, il prolungamento è di una sola stagione alle medesime condizioni attuali, con ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione per il brasiliano.