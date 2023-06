Risoluzione consensuale? La Juve ci ha provato, Alex Sandro ci ha pensato senza troppa convinzione, il suo entourage sta lanciando segnali di rifiuto senza troppi margini di trattativa. Però resta il mercato una soluzione, con il club bianconero che non avrebbe problemi a lasciarlo partire anche per una cifra bassa o bassissima, sempre che Alex Sandro trovi l'offerta giusta. Non convince la Turchia, i soldi dell'Arabia Saudita fanno gol anche a lui.