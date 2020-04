CLICCA SULLA GALLERY PER TUTTI I CANDIDATI

. A livello di qualità, il dito viene puntato sulla fascia destra. Juanè stato adattato con profitto nel ruolo di terzino ma non senza qualche problema in partite dall'alto coefficiente di difficoltà difensiva: dopo Napoli, per esempio, è stato bloccato lo scambio De Sciglio-Kurzawa proprio per questo motivo.garantisce esperienza ma se non fosse stato necessario per completare la cessione di Joao Cancelo al City, forse, non sarebbe arrivato a Torino. E Mattiaha la valigia in mano da una stagione intera, pur restando prezioso potendo agire anche da viceconsiderato top player dalla Juve e mai dimenticato dalle grandi d'Europa nonostante dopo il rinnovo della scorsa stagione sia gradualmente uscito dalle dinamiche di mercato in uscita.– La Juve lo aveva cercato, osservato, aspettato dopo l'infortunio già ai tempi della Roma. Poi lo aveva trattato anche in ogni sessione di mercato da quando è al Chelsea. In lui viene visto il vice-Alex Sandro perfetto con licenza di rubargli il posto nel tempo. Ma c'è concorrenza e una valutazione del cartellino da ricalibrare dopo l'emergenza sanitaria.