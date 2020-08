Cosa possiamo già dire di Kulusevski? Lasciamo da parte le sfere di cristallo e le idee platoniche di Pirlo. Cosa possiamo dire di concreto sul classe 2000 svedese a una settima dall’inizio della preparazione?Una premessa è doverosa: Dejan quest’anno ha giocato in un contesto tattico -il Parma di D’Aversa- molto preciso, che ne ha messo in luce alcune qualità in particolare. Era un 4-3-3 con baricentro basso in fase difensiva, pensato per togliere spazi alle avversarie, sia tra le linee che in profondità. Una delle squadre più reattive e contropiediste del campionato.