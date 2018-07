L'operazione Cristiano Ronaldo è entrata nella fase decisiva. La Juventus attende da Madrid e dal presidente del Real Florentino Perez il segnale per volare alla volta della Spagna e fare ritorno a Torino col calciatore che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe atterrare nella giornata di domani all'aeroporo di Caselle ed essere presentato alla stampa e ai tifosi bianconeri sabato 7 luglio, alle ore 17, all'Allianz Stadium. Se così fosse, significherebbe che in queste ore ci sarà la tanto attesa accelerazione della trattativa, dopo che l'asso portoghese ha già espresso il suo totale gradimento alla proposta da 30 milioni di euro netti a stagione della Juve, che confida di convincere il Real Madrid a privarsi della sua stella per 100 milioni di euro.



Una mossa resa possibile dall'abile strategia messa in piedi dal procuratore Jorge Mendes e dai rapporti compromessi tra CR7 e il suo presidente. Un'operazione complessivamente da 350-400 milioni di euro che sembrava impossibile fino a pochi giorni e che invece la Juve sta tramutando in realtà. Cristiano Ronaldo è davvero a un passo, il suo arrivo a Torino potrebbe essere solo questione di ore.