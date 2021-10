Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla a Dazn prima del match con il Sassuolo: "Giochiamo contro una suqadra tecnica, difficile da affrontare, e a metà settimana. Bisogna essere molto bravi, avere pazienza, soffrire senza palla e gestirla bene quando la avremo. Ci servono tre punti. Arthur non è titolare? Quando è entrato lo ha fatto bene, sono convinto che diventerà un giocatore importante ma lo è già. Siamo in una buona condizione, però oggi è una partita molto pericolosa".



Sulle 200 panchine con la Juve: "Non me l'aspettavo, alla Juve speravo di rimanere tanto e ho preso due anni di riposo. Ora dobbiamo pensare al futuro, fare tante cose: siamo un po' in ritardo. Un passettino alla volta, vogliamo arrivare alla sosta nelle migliori condizioni possibili".