Alla vigilia di Juventus-Malmoe, partita valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Max Allegri parla ai microfoni di Sky. L'allenatore dei bianconeri si sofferma su Alvaro Morata, con il quale ha avuto uno screzio domenica sera, durante il match con il Genoa, al momento della sostituzione dello spagnolo (nervoso e ammonito) con Kean: "Alvaro deve stare sereno perché comunque l’altra sera ha fatto una bellissima partita. Se avesse fatto gol avrebbe fatto una gara da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. In questo momento ho detto agli attaccanti che devono restare sereni e lucidi, dentro e fuori dall’area. Lui non segna e si innervosisce, è normale perché per un attaccante l’importante è fare gol. Ha fatto due bellissime partite contro Atalanta e Genoa, gli è mancato solo il gol. Ma più uno si innervosisce, più cerca il gol, e peggio è. La serenità ti dà calma e lucidità".