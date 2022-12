Max Allegri non ha dubbi, tra i vari colpi interni che la Juve dovrà mettere a segno nel 2023 c'è anche Angel Di Maria. “L'ho sentito ed è carico”, ha dichiarato il tecnico bianconero dopo l'amichevole vinta con l'Hnk Rijeka. A riprova di come El Fideo sia pronto e determinato a concludere la stagione con la Juve, mantenendo l'impegno preso la scorsa estate nonostante l'obiettivo Mondiale sia stato raggiunto. Di rinnovo non si parla, quantomeno non ancora, il contratto di un solo anno è stato fortemente voluto dallo stesso giocatore che avrebbe rimandato a tempo debito ogni ulteriore ragionamento sul futuro, dal sogno Rosario Central in poi. In tutto questo però continuano ad arrivare nuove e variegate tentazioni sparse per il mondo, registrate dal suo entourage (guidato da Lisandro Pirosanto) e messe in attesa.



NON SOLO BOTAFOGO – C'è il Botafogo ad aver mosso passi concreti per provare a convincere Di Maria del proprio progetto. Un autentico ritorno di fiamma, considerando come già nel lontano 2007 i brasiliani avevano provato a battere, senza successo, la concorrenza delle grandi d'Europa. Riflessioni in corso, mentre giungono anche sondaggi milionari da altre parti del mondo: lo vogliono in MLS, pronti a fargli ponti d'oro negli Emirati Arabi. Intanto Di Maria si gode le vacanze e prepara il ritorno alla Juve, dal 30 gennaio è atteso alla Continassa per provare a dare tutto un altro sapore alla sua avventura in bianconero.