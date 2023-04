presenta, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Ecco tutte le sue dichiarazioni.“È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna raddrizzare le antenne perché troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà. Domani giochiamo contro una squadra forte”.“È a disposizione. L’unico controllo fatto è successo in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina”.“Siamo in cinque ora, abbiamo tante partite. Kean è squalificato domenica, domani ne abbiamo cinque”.“Alex Sandro sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione. Abbiamo Rugani che sta bene, ho 5 difensori. Bonucci sta recuperando, da mercoledì con la squadra. Inizierà a fare allenamento con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì farà lavori per la condizione fisica. Questi sono quelli rimasti, a parte Kaio, rimarranno fuori dalla squadra”.“La Juve è abituata a giocare ogni tre giorni. Va affrontata una alla volta, giocare ogni tre giorni in questo periodo vuole dire essere dentro quelli che sono gli obiettivi. Bisogna essere bravi a riempire anche le settimane di maggio”."Tutti ci auspichiamo che faremo una grande partita. Simone credo stia facendo un ottimo lavoro all'Inter. La Lazio dopo la Juve, negli ultimi anni, ha vinto più trofei. L'Inter ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa. Resta una squadra forte che non sta attraversando un bel periodo di risultati. In questi momenti, quando affronti queste squadre è pericoloso, l'attenzione diventa massima. Domani sarà più complicata rispetto alla partita di domani".“Tutte le partite sono diverse. L’Inter ha una batteria forte, Lukaku è un centravanti, Dzeko un po’ atipico perché sa giocare molto a calcio. Son caratteristiche completamente diverse ma sono 4 attaccanti molto forti”.“No, domani è Coppa Italia e difficilmente potrà essere chiusa nella partita di domani. In questo momento il pericolo numero uno viene da noi. Dobbiamo stare molto sereni, riposare e cercare di essere pronti domani sera nell’affrontare una squadra molto forte”.“In tutte le partite ci sono gli episodi, non scordiamoci quelli dell’anno scorso con l’Inter in campionato qui e in finale di Coppa Italia. L’arbitro sarà sicuramente in grado di gestire la partita. Noi dobbiamo pensare e fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa”.“Momentaneamente è il vice Kostic, secondo me ha le qualità per fare la mezzala ma non l’ho ancora provato”.“Speriamo di arrivare in finale, faremo il possibile. Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati, positivi e negativi. Ora la Juve è così e l'Inter è in un'altra posizione. Due partite e cambia l'opinione pubblica. Il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in maniera straordinaria. L'equilibrio deve regnare soprattutto alla Continassa. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e chi va in depressione. Bisogna essere equilibrati, niente e nessun risultato deve spostarci a livello mentale”.“È cresciuto molto e credo posso farlo ancora. Molto più veloce nella distribuzione del gioco. Questa squadra anche col Verona ha messo cuore, bolgia diportare a casa il risultato e questa è la cosa più importante. Sotto quell’aspetto lì ha le qualità per giocare tanti anni nella Juventus”.