Ancora un mese. Di nuovo. Il rientro in campo di Paul Pogba slitta ancora, il calvario non finisce più. Anzi, si allunga: il francese non tornerà prima di gennaio. La Juve valuta, pensa e riflette.



AGGRAPPATO A RABIOT - Massimiliano Allegri si aggrappa ad Adrien Rabiot. Se lo tiene stretto lì vicino, guai a toccarglielo. Non ne voleva fare a meno quando Pogba sembrava fosse sulla via del rientro, figuriamoci ora. I problemi fisici di Pogba tengono Rabiot più vicino alla Juve, la volontà dell’allenatore fa il resto.



IL FUTURO - Occhio a quel contratto in scadenza però, perché se dovessero arrivare offerte a gennaio la società non esclude di fare subito cassa per non perderlo a zero a fine stagione. Al momento le parti sono molto lontane per pensare a un rinnovo. Eppure al momento anche Rabiot a Torino si trova bene, il giocatore ha la fiducia di Allegri, in campo gioca con più serenità e anche le sue prestazioni sono migliorate. A gennaio non vorrebbe muoversi, a fine stagione l’addio è probabile.



IL GRANDE COLPO - A quel punto la Juve - la nuova Juve - potrebbe fare un investimento importante a metà campo. Il grande colpo, uno alla Milinkovic. Eccolo, ancora lui: il Sergente della Lazio per il quale i bianconeri sono sempre alla finestra. Da anni. Oggi è un’idea a lungo termine. Aspettando il ritorno di Pogba.