Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sport Mediaset, ha analizzato la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.



SENSAZIONI POST MATCH – “Abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo tirato poco in porta. Siamo usciti e non siamo in finale”



LA RINCORSA IN CAMPIONATO – “Bisogna ricaricare le energie, abbiamo ancora una semifinale di Europa League. Da domani si riprende a lavorare con cattiveria. Dobbiamo tenere lontano Milan e Roma”.



DANILO – “Aveva giocato sempre ed era diffidato, ho dato spazio quindi a Bonucci. Dovevamo far maglio nella fase difensiva ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo ribaltato il risultato. Ci abbiamo provato fino fin fondo, ci voleva più cattiveria”



FASE OFFENSIVA – “Dispiace perché per 60 minuti abbiamo giocato ben contro un Inter forte. Lo sta dimostrando visto che è in finale di Champions. Dispiace non essere in finale di Coppa Italia. Ora bisogna essere forti ed avere le spalle larghe. Ce ne capitano di ogni, anche se un po’ ce le creiamo come contro il Napoli: siamo stati dei polli a prendere gol. Anche l’andata con l’Inter l’avete vista tutti. Ora dobbiamo ricaricarci”



PIANO PARTITA - “Ho cambiato perché giocavano bassi, ci voleva più presenza in area. Milik ha fatto una buona partita. Veniva da un periodo in cui è stato assente, doveva recuperare. Chiesa si è dato da fare. Nel primo tempo non siamo stati sereni ed abbiamo buttato troppi palloni. Ora testa al campionato”.