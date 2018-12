Massimiliano Allegri, ai microfoni di Juventus TV, commenta così la vittoria sulla Sampdoria: "Oggi abbiamo concesso poco o niente agli avversari, ma gli episodi sono stati micidiali. Ci hanno penalizzato per la prestazione che avevamo fatto, a parte il quarto d'ora finale del primo tempo. Il pareggio della Samp? E' stato uno schiaffo che nessuno si aspettava, bisogna essere bravi a gestire quei momenti perché possono capitare in una partita. Ci può essere un rigore del genere, ci può essere un errore, ma in quel momento non se ne devono fare altri. Dovevamo giocare di squadra, lasciar passare quel momento risparmiando energie".