Il mercato può aspettare. In casa Juve ora la decisione è quella di valutare con estrema attenzione tutte le risorse interne. Anche per quel che riguarda l'esterno: prima di tornare su tutti quei profili valutati ma che non hanno mai convinto al 100%, spazio ai giovani. Con Marley Aké sotto esame: l'esterno francese ha saltato la prima parte di stagione per infortunio ma è già in lista Champions. A Max Allegri piace e non poco, la strada è segnata.