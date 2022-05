Dopo la vittoria contro il Venezia, Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Dazn.



SUL PROSSIMO 10 DELLA JUVE - Non pensiamo ai numeri. Pensiamo che Chiesa, McKennie e Locatelli rientrino nel migliore dei modi. Poi la 10 è una maglia molto importante in questo club, quindi vediamo.



SULLA PARTITA - In questo momento è importante vincere. abbiamo iniziato bene poi ci siamo adattati ai loro ritmi e abbiamo sofferto. Il gol era nell’aria. Poi siamo stati bravi as3gnare subito e non abbiamo più sofferto.



SU MIRETTI - Miretti è bravo a giocare a calcio. È giovane, lasciamolo tranquillo. Però ha giocato con la tranquillità da veterano.



SUI TANTI ERRORI - Abbiamo sbagliato molto tecnicamente e faceva caldo, quindi, bisognava abbassare un po’ i ritmi. Abbiamo sbagliato passaggi semplici e quando sbagli dai la forza agli altri di venire avanti.



SULLA POSIZIONE DI ZAKARIA - A Zakaria ho detto di giocare alle spalle dei loro centrocampisti invece lui si apriva al posto di Bernardeschi e Bernardeschi andava al posto suo.



SUL GOL DI BONUCCI - Sono contento per Leo che quest’anno è stato tanto fuori. Ha esperienza e carisma e soprattutto cattiveria sui calci d’angolo.