L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che oggi non può andare in panchina per squalifica, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Roma: "La Roma ha grandi individualità e ha un grandissimo allenatore come José. E soprattutto in queste partite lui è bravo a tirare fuori il meglio. I pochi gol nostri? 28 gol sono pochi e nel calcio quello che conta è la differenza reti. Noi siamo a +8 e bastava avere dieci gol in più e la posizione in classifica sarebbe stata diversa. Bisogna lavorare per migliorare questa situazione".



E ancora: "Bernardeschi sta facendo un po’ il centrocampista che poi da esterno o da mezzala lo sta facendo. E sta facendo una buona stagione, ma credo che abbia e debba anche lui migliorare per essere più propositivo in fase offensiva. Deve mettersi più a disposizione della squadra, però sta facendo delle buone prestazioni e sono molto contento".



E infine: "Se le questioni come quelle di Morata e Dybala posso influire? Assolutamente no, perché sono cose che fanno parte del gioco, c'è un mercato che è sempre aperto, ci sono contratti da rinnovare. Però l'unica cosa che conta è il campo".