Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Samp: "Abbiamo concluso 5 anni straordinari. Non sarà difficile fare meglio di me perché il prossimo allenatore troverà una squadra vincente, che vuole ancora vincere. La Juventus può vincere ancora in campionato e l'anno prossimo potrà andare bene anche in Champions: a noi è andata male per gli infortuni nei momenti decisivi. L'ambizione è di tornare a lavorare quando ci sarà l'opportunità, altrimenti starò un anno fermo. Voglio scegliere un posto dove mi diverto e posso fare risultato"