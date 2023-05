Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Lecce: "La cosa più importante è una vittoria oggi, manca da tante partite e se non cominciamo a fare punti quelle dietro poi li fanno. Oggi affrontiamo una squadra difficile, che lotta per la permanenza in Serie A, e che ha fatto tanti punti in trasferta. Bonucci? Leo sta meglio, ha fatto una buona partita a Milano per 70' dopo un periodo di inattività. In queste partite oltre alla tecnica serve anche l'esperienza".