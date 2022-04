Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta sul campo del Cagliari:



"Preferisco le critiche quando giochiamo male, però vinciamo. I primi risultatisti sono i giornalisti. Spero che quando smetterò qualcuno abbia il coraggio di tornare sui fondamentali. Fino al 75' della gara col Villarreal si diceva una cosa, poi il disastro".



DYBALA - "Sapevo che poteva aiutarci in una partita come questa, sono ancora innamorato dei giocatori che sanno giocare a calcio. Se lo avessi sostituito, non avrebbe fatto l'assist per Vlahovic: a volte ci vuole fortuna... La storia con lui finisce perché così vanno le storie. Fa parte della vita, la società è stata chiara ed è stata una scelta condivisa"



DOPO L'INTER - "E' normale che il contraccolpo dopo l'Inter sia forte, quando fai una rincorsa di 16 partite e vieni fermato quando cominci a vedere la luce in fondo al tunnel, il rischio c'è. Oggi era una partita da vincere per consolidare il quarto posto, dobbiamo arrivare alle ultime due con un po' di vantaggio".