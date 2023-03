Il crampo sospetto rimediato nella gara d'andata con il Friburgo ha convinto tutti alla Continassa per qualche giorno di riposo, gli esami hanno escluso lesioni però il recupero di Di Maria ha vissuto un costante ritardo. Partito per la Germania ma mai preso in considerazione, alla fine la Juve sta facendo i conti con il fatto che il fuoriclasse argentino si presenterà al derby d'Italia con un solo allenamento in gruppo o forse meno. Ecco perché le prove della vigilia hanno visto Allegri proporre una coppia inedita, considerando anche come Federicostia facendo a sua volta i conti con il fastidio al ginocchio e poi quanto piaccia al tecnico bianconero nelle vesti dell'arma tattica a gara in corso., fresco di primo gol in serie A nel recupero della gara con la Sampdoria: proprio in quell'occasione, nei minuti finali, sono andate in scena delle prime prove.– Questa quindi la Juve provata alla Continassa.A disposizione. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Iling-Junior, Barrenechea, Paredes, Sekulov, Chiesa, Di Maria. All. Allegri.Indisponibili: Alex Sandro, Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba.Squalificato: Kean.Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot.