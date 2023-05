Con l'elmetto e il petto in fuori. La situazione alla Continassa è tutt'altro che distesa, se per le vicende exta campo è sempre tempo di bufera, il clima non è sereno nemmeno tra le mura di casa. Aspettando che Cristiano Giuntoli si possa liberare dal Napoli, è proprio Max Allegri a guidare il partito anti-rivoluzione contro l'ala rappresentata da Francesco Calvo che al contrario vuole un ds forte che faccia da argine. La sua mossa intanto Allegri l'ha fatta anche pubblicamente, scoprendo un po' di carte, almeno le sue, forse non le più importanti: “Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io posso decidere per me e non per gli altri. Valutazioni della società? Non sono nella testa degli altri”. Ora a chi tocca?



Tutto nel video di Nicola Balice