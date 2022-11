Penultima partita prima del Mondiale. E tra i convocati della Juve continua a mancare Dusan Vlahovic, che ha di nuovo provato in giornata ma si è ancora una volta dovuto arrendere al dolore causato dalla pubalgia. Niente Verona per il centravanti serbo, niente Verona pure per Federico Chiesa costretto al pit stop dopo i primi spezzoni a tutta birra contro Psg e Inter, niente Verona anche per Weston McKennie che dopo qualche giorno di lavoro parzialmente in gruppo non è ancora pronto. Tornano invece Leandro Paredes e Moise Kean, nuovamente abili e arruolabili, potenzialmente anche dal primo minuto: nella formazione provata in rifinitura, però, si è rivisto subito solo l'attaccante al fianco di Arek Milik, a conferma di come l'argentino possa fare comodo soprattutto a partita in corso quando i ritmi presumibilmente caleranno. Qualcosa cambierà anche in difesa, possibile il ritorno di Leonardo Bonucci dal 1', ancora da valutare se con Gleison Bremer. In porta c'è Perin.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la Juve anti-Verona provata da Allegri alla Continassa.



Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Di Maria, Soulé.



Indisponibili: Aké, Chiesa, De Sciglio, Iling, Kaio Jorge, McKennie, Pogba, Vlahovic.



Diffidati: nessuno.



Squalificati: nessuno.